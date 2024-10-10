Сегодня существует множество способов заработка на криптовалютах, но арбитраж — один из немногих, который при грамотном подходе может обеспечить стабильный доход с минимальными рисками. В этой статье мы разберем, как работают сканеры для арбитража криптовалют и почему стоит использовать эти инструменты для упрощения процесса.

Арбитраж криптовалют — это не просто спекулятивная торговля, где успех зависит от изменения цены. С помощью специальных онлайн-сканеров можно получить прибыль от разницы курсов между платформами, не обращая внимания на общее состояние рынка. В отличие от классического трейдинга, вам не нужно ждать роста цены. Арбитражные возможности можно находить практически мгновенно, что особенно привлекательно для новичков, которые не хотят углубляться в рыночный анализ.

Что такое арбитраж криптовалют?

Арбитража криптовалют — это перепродажа актива по более выгодной цене на другой платформе. Курс криптовалюты формируется в зависимости от спроса и предложения на каждой бирже. Так как торговля происходит на множестве площадок одновременно, цены могут значительно отличаться на разных биржах. Эта особенность создает арбитражные возможности.

Пример алгоритма арбитража:

Трейдер находит две биржи с разной ценой на один и тот же актив. Покупает монету на бирже, где цена ниже. Переводит актив на биржу, где цена выше. Проводит его продажу по более высокой цене, зарабатывая на разнице.

Виды арбитража

Существует несколько видов арбитража, среди которых наиболее популярны:

классический арбитраж — трейдеры ищут разницу в ценах между разными биржами. Такой метод относительно прост, но требует быстрой реакции и надежных инструментов для отслеживания цен;

внутрибиржевой арбитраж (треугольный арбитраж) — этот метод предполагает использование разницы в курсах разных торговых пар на одной и той же бирже. Например, трейдер может заметить, что курс биткоина к одному стейблкоину (USDC) отличается от курса биткоина к другому стейблкоину (USDT). Этот метод сложнее, но может приносить стабильный доход при грамотном подходе.

Пример внутрибиржевого арбитража

Допустим, на бирже курс Bitcoin к USDC составляет 64 000, а курс биткоина к USDT — 65 000. Трейдер покупает 1 BTC за 64 000 USDC и одновременно продает его за 65 000 USDT. Поскольку курс USDC и USDT примерно равен 1:1, прибыль составит порядка 1000 долларов (за вычетом комиссий). Сканеры для внутрибиржевого арбитража позволяют находить такие связки в автоматическом режиме, экономя время и увеличивая точность сделок.

Арбитраж криптовалют привлекает внимание многих новичков, но важно учитывать, что эта стратегия не лишена недостатков. В отличие от традиционного трейдинга, где прибыль может достигать значительных размеров, арбитражные сделки обычно приносят лишь небольшую долю процентов с каждой операции. Более того, существует риск потери части депозита, если котировки изменятся до завершения всех транзакций.

Для снижения рисков имеет смысл держать активы одновременно на нескольких биржах. Например, можно хранить 1000 SUI на Binance и 1800 USDT на Bybit. Это позволяет мгновенно совершать сделки без необходимости перевода средств между платформами, что исключает риск изменений курсов во время транзакций. Задержки при выводе могут привести к тому, что цена актива изменится не в вашу пользу, и вместо прибыли возможны убытки.

Ошибки на первых этапах арбитража могут стоить новичкам значительных потерь, особенно если не учитывать временные факторы и рыночные изменения. Это особенно актуально, если арбитраж основан на выводе средств между биржами, без использования кошельков.

Арбитраж на децентрализованных биржах

Арбитраж на централизованных биржах (CEX) — уже давно не новинка для опытных трейдеров. Однако всё больше внимания сейчас привлекают децентрализованные биржи (DEX), которые предлагают уникальные возможности. В первую очередь стоит отметить, что спреды на DEX-платформах зачастую гораздо выше, чем на централизованных биржах, что позволяет получать более высокий доход.

Кроме того, арбитраж на DEX-платформах привлекает меньшую конкуренцию. В отличие от CEX, здесь пока не так много игроков, а значит, больше возможностей для нахождения прибыльных связок. Однако этот метод требует гораздо больше времени и усилий для поиска подходящих торговых пар, так как необходимо анализировать большое количество бирж и токенов. Несмотря на это, прибыль от таких связок может быть стабильной на протяжении длительного времени.

Влияние новостей на арбитраж

Арбитражные возможности могут сильно зависеть от новостей и событий в криптомире. Например, многие альткоины тесно привязаны к биткоину, и когда курс BTC начинает резко меняться, другие криптовалюты также начинают колебаться. Во время таких движений часто возникают разницы в ценах на разных биржах, создавая благоприятные условия для арбитража.

К примеру, события, связанные с политикой или регулированием, могут существенно повлиять на курсы криптовалют. Заявления, подобные выступлениям ФРС США о состоянии инфляции, крупные сделки на крипторынке или внутренние события проекта могут вызвать волатильность и, как следствие, разницу в курсах на разных биржах.

Важно понимать, что арбитражем лучше заниматься не тогда, когда возникает желание, а когда рыночные условия позволяют это делать. Иногда за несколько дней можно заработать 1-2%, но стоит появиться важным новостям, и за один день доход может составить до 50%.

Спреды, или разница в ценах, могут быть результатом недостаточной ликвидности на отдельных платформах или отсутствия маркетмейкеров, которые могли бы выровнять курсы на разных биржах.

Как находить арбитражные возможности?

Поиск арбитражных связок требует времени, но опытные трейдеры используют специальные сканеры, которые отслеживают курсы криптовалют в реальном времени на различных платформах. Это позволяет значительно ускорить процесс и не упускать выгодные возможности. Такой подход особенно полезен для тех, кто уже держит криптоактивы и хочет извлечь дополнительную прибыль, пока они находятся в холде.

Как работают сканеры для арбитража криптовалют

Сканеры (или скринеры) стали незаменимым инструментом в арбитражной торговле, помогая трейдерам находить выгодные связки между биржами или внутри одной платформы. Самостоятельно отслеживать такие возможности крайне сложно, и именно здесь на помощь приходят сканеры. Однако перед тем как начать их использовать, важно учесть несколько ключевых нюансов.

Разница в ценах, которая создаёт арбитражные возможности, возникает из-за временного дисбаланса на рынке. Арбитражные сделки устраняют этот дисбаланс, что приводит к выравниванию спроса и предложения, а значит, и цен. Это означает, что связки с выгодными спредами существуют недолго — чаще всего от нескольких минут до нескольких часов. Поэтому оперативность в поиске и реализации сделок является критически важной. Основное правило заключается в том, что чем меньше спред, тем более надёжной является сделка, но и тем быстрее она исчезнет. Внутрибиржевые связки, как правило, «закрываются» первыми, поскольку биржи активно используют ботов для арбитража.

Несмотря на это, стоит быть внимательным к связкам с широкими спредами. Например, если связка со спредом 5% существует уже неделю, это может указывать на низкую ликвидность актива. На таких рынках ордера могут выполняться медленно или вовсе оставаться неисполненными. Именно из-за неликвидности такие спреды сохраняются долгое время. Кроме того, широкие спреды часто сопровождаются высокой волатильностью, рисками проскальзывания и значительными комиссиями за ввод и вывод средств. Прежде чем использовать такие связки, важно оценить ликвидность инструмента, посмотрев графики на младших таймфреймах, биржевой стакан и ленту сделок. Торговать подобными связками стоит лишь в том случае, если на рынке наблюдается значительная активность.

Арбитраж на разнице обменных курсов кажется привлекательным за счёт видимой простоты и безопасности. Однако многие сервисы, которые рекламируются как помощники в поиске арбитражных возможностей, на деле могут оказаться мошенническими. Эти сайты или приложения нередко предоставляют устаревшие данные, неверные котировки или даже содержат вредоносное ПО.

Чтобы избежать подобных проблем, опытные трейдеры выбирают сканеры, проверенные другими пользователями и рекомендованные в трейдерских сообществах.

Ниже предлагаем рейтинг лучших сканеров для арбитража криптовалют.

ТОП-15 сканеров для арбитража криптовалют в 2024 году

1. ArbitrageScanner — лучший сканер для арбитража криптовалют и поиска связок на CEX и DEX биржах

Первое место в нашем топе занимает ArbitrageScanner, который выделяется среди своих аналогов, поддерживая более 80 DEX и CEX бирж, включая даже локальные платформы в Турции, Корее и Бразилии. Уникальной особенностью является работа с 30 блокчейнами и мгновенное получение уведомлений о рабочих связках, что делает его лидером на рынке.

Недавно проект выпустил новый инструмент — скринер, который позволяет зарабатывать на разнице цен между биржами. Суть работы такова: покупается монета на одной бирже, затем переводится на другую, где цена выше, после чего она продаётся, и трейдер зарабатывает на спреде.

ArbitrageScanner выделяется удобством и функциональностью. Сервис предлагает пользователям возможность пользоваться персонализированным ботом, который работает в облаке. Устанавливать приложения не требуется — он работает прямо в Телеграм.

Разработчики регулярно добавляют новые функции для расширения возможностей заработка. Одно из последних нововведений — анализ кошельков. Пользователи могут проанализировать через сервис любой кошелек, получить такие данные, как его заработок, Winrate, pnl. Есть возможность проанализировать каждую монету, когда покупал и продавал выбранный кошелек, добавлять их в личные подборки и отслеживать их действия через пуш уведомления.

Среди других уникальных возможностей ArbitrageScanner — анализ аномалий в блокчейне, что может помочь найти возможность для заработка, а также сканер для арбитража фьючерсов и отслеживания ставок фандинга — это позволяет зарабатывать не только на споте “классическим” методом.

Для любителей NFT также есть сканер — инструмент, который позволит отслеживать выгодные для флиппинга NFT. Так как цена NFT зависит от редкости каждого айтема коллекции, всегда есть возможность найти редкую NFT, торгующуюся по низкой цене.

Помимо того, что ArbitrageScanner помогает находить выгодные связки, все клиенты сервиса получают доступ к закрытому чату, бесплатному обучению, гайдам и реальным кейсам по криптоарбитражу. Это позволяет любому новичку освоить арбитраж и минимизировать риски.

ArbitrageScanner позволяет пользователям узнавать новости первыми, еще до выхода в СМИ, и получать инсайты раньше всех.

Репутация. Arbitrage Scanner заслужил доверие благодаря прозрачной работе с проверенными биржами. Сервис не требует подключения через API, что исключает риск хищения средств, и это является одним из ключевых преимуществ для пользователей.

Функционал. арбитража Сервис поддерживает более 80 бирж и работает с 30 блокчейнами. Важной особенностью является возможностьмежду DEX и CEX биржами и получение уведомлений о связках 24/7, что делает его уникальным среди конкурентов. Даже с относительно небольшим капиталом в $800 можно успешно увеличивать баланс, не привязываясь к долгосрочным инвестициям. Уведомления о связках пользователи получают в боте в Телеграм.

Надежность. ArbitrageScanner не подключается к средствам пользователя напрямую, снижая риск потерь. Работа с проверенными платформами делает сервис надёжным инструментом для трейдеров. Уведомления о спредах приходят каждые 4 секунды, что значительно быстрее, чем у конкурентов, где обновления могут задерживаться до 30 секунд, что увеличивает риск получения неактуальной информации. Этот показатель даёт ArbitrageScanner заметное преимущество на фоне других сканеров.

Цены. Цены варьируются от $69 до $795 в месяц в зависимости от тарифа. Подписка на Business за $195 в месяц включает доступ к 500+ сделок в секунду, стратегиям спот + фьючерсы, заработку на ставках фандинга и закрытому чату, что позволяет пользователям делиться опытом и находить новые сделки.

Простота использования. При тестировании Business-тарифа настройка сервиса показалась простой и интуитивной. Основной канал уведомлений — через Telegram, инструкция по настройке оказалась достаточно понятной.

ArbitrageScanner заслуженно занимает первое место среди арбитражных сканеров, предлагая уникальные возможности для арбитража, включая поддержку DEX бирж и работу с множеством блокчейнов. Это делает его отличным выбором как для новичков, так и для опытных трейдеров. Сервис не требует подключения к вашим средствам через API, привязки карты, что исключает риск хищения капитала, и предлагает удобные инструменты для поиска выгодных арбитражных сделок.

2. Coingapp

Coingapp — это бесплатное мобильное приложение для криптовалютного арбитража, доступное на платформах Android и iOS. Оно предоставляет пользователям простой способ отслеживать арбитражные возможности на более чем 60 различных биржах с использованием цветовых индикаторов (зеленый для возможностей, желтый для осторожности и красный для недоступных сделок). Главная цель Coingapp — упростить процесс поиска арбитражных сделок как для централизованных (CEX), так и для децентрализованных бирж (DEX). В вопросе функционала Coingapp несколько уступает ArbitrageScanner, поэтому занимает почетное второе место.

Несмотря на привлекательность бесплатного использования, пользователи сталкиваются с рядом проблем. Во-первых, предлагаемые арбитражные связки не всегда являются самыми выгодными и часто требуют дополнительной проверки. Во-вторых, хотя интерфейс интуитивно понятен, многие пользователи жалуются на неточность данных и задержки в их обновлении.

Репутация . Coingapp имеет положительные отзывы среди трейдеров, которым требуется простая и доступная платформа для поиска арбитражных сделок.

Функционал . Приложение предлагает основные инструменты для поиска арбитражных возможностей, такие как фильтры по монетам и биржам, но ограничено в более глубокой аналитике.

Надежность . Хотя платформа предоставляет данные по арбитражным сделкам, они не всегда точны, что может привести к ошибкам при торговле.

Цены . Coingapp бесплатно, что привлекает пользователей, но за это приходится платить ограниченными функциями и неточностью.

Простота использования . Одно из главных преимуществ Coingapp — его интуитивно понятный интерфейс. Пользователи могут быстро освоиться с основными функциями, но продвинутые пользователи могут найти его функционал недостаточным.

Coingapp представляет собой доступное решение для новичков и трейдеров, которые ищут простые инструменты для арбитража. Однако его недостатки, такие как неточность данных и ограниченный функционал, делают его менее эффективным для опытных пользователей, ищущих более мощные инструменты.

3. 3Commas

3Commas — один из самых известных сервисов автоматической торговли на криптовалютных рынках. Платформа предлагает разнообразные инструменты для управления активами, включая торговых ботов, функции копи-трейдинга и возможности анализа рынка. Она поддерживает множество криптовалютных бирж и предоставляет пользователям возможность создания собственных стратегий торговли. Тем не менее, несмотря на популярность, не все функции 3Commas подходят для арбитражной торговли.

Несмотря на свои сильные стороны, таких как широкий спектр интеграций и пользовательский интерфейс, 3Commas не всегда показывает лучшие результаты в арбитраже. Инструменты для межбиржевой торговли ограничены, и многие пользователи отмечают отсутствие глубокого анализа, необходимого для успешного арбитража. Поэтому важно понимать, как пользоваться платформой и какие возможности она предоставляет, чтобы оптимизировать свой опыт торговли.

Репутация . В интернете практически нет негативных отзывов о данном проекте. Пользователи ценят возможность получения оперативной информации об арбитражных связках, создания собственных ботов с уникальными стратегиями.

Функционал . У 3Commas есть возможность автоматического арбитража, но она ограничена одной биржей с почти отсутствующим спредом. Межбиржевой арбитраж доступен только на 6 основных биржах, а отсутствие поддержки DEX значительно снижает потенциал продукта.

Надежность . Бот функционирует достаточно долго, но также фиксируются случаи потери средств. Важно помнить, что при рисках в первую очередь страдает пользователь, а не разработчик. Следует проявлять осторожность.

Цены . Цены на данный продукт разумные и доступны — от 4 евро, однако в контексте арбитража функционал ограничен даже в случае оплаты самого дорогого тарифа. Возможности на основных биржах быстро исчерпываются, что снижает их эффективность.

Простота использования . Настройка бота требует больше усилий, чем у ArbitrageScanner, но разобраться в функционале можно.

Если бы мы оценивали автоматические боты для торговли внутри биржи, 3Commas мог бы занять первое место. Однако для арбитража он уступает по функционалу.

4. Arby Trade

Arby Trade — это продвинутый сканер арбитража криптовалют, который помогает трейдерам находить возможности как на межбиржевых, так и на внутрибиржевых рынках. Платформа поддерживает работу с девятью различными площадками, среди которых выделяется Binance для межбиржевого арбитража. Arby Trade предоставляет пользователям сводную таблицу связок, также известную как история спредов, где представлена информация о надежности каждой сделки, что позволяет трейдерам оценивать перспективность различных арбитражных возможностей.

Программа не является бесплатной, и потенциальные пользователи могут ознакомиться с тарифами и отзывами, прежде чем выбрать подходящий план. Важно учитывать, что успешное использование Arby Trade требует внимательного анализа информации и постоянного мониторинга рынка, что может быть критически важным для достижения успеха в арбитраже.

Репутация . Arby Trade имеет в целом положительную репутацию среди пользователей.

Функционал . Платформа предлагает разнообразные инструменты для арбитража, включая сводную таблицу связок и аналитику исторических спредов, что позволяет пользователям принимать обоснованные решения.

Надежность . Данные о сделках поступают с нескольких платформ, что повышает надежность информации, но важно проверять данные перед совершением сделок.

Цены . Arby Trade предлагает различные тарифы, которые варьируются в зависимости от уровня функционала и предлагаемых услуг, что позволяет пользователям выбрать наиболее подходящий для себя план.

Простота использования . Интерфейс достаточно понятен, но пользователям может потребоваться время для полного освоения всех функций.

Arby Trade является не самым плохим инструментом для тех, кто заинтересован в арбитраже криптовалют, хотя стоит учесть его стоимость и требования к обучению.

5. Trality

Trality — это уникальная платформа для создания и тестирования торговых ботов, которая позволяет пользователям программировать собственные алгоритмы на Python. Сервис ориентирован на профессиональных трейдеров и предлагает широкий спектр инструментов для автоматизации торговли. Trality предоставляет возможность создания собственных стратегий и алгоритмов, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет больше контроля над своими инвестициями. Тем не менее, платформа также сталкивается с критикой за свою сложность и недостаточную поддержку.

Несмотря на обширные возможности программирования, Trality не всегда подходит для арбитражной торговли. Пользователи сообщают о недостаточной информации и ресурсах, необходимых для эффективного использования платформы. Поскольку Trality фокусируется на программировании, новички могут столкнуться с трудностями при настройке ботов и оптимизации стратегий. Поэтому важно внимательно оценить свои навыки и потребности, прежде чем начинать работу с этой платформой.

Репутация . У Trality средняя репутация. Многие пользователи недовольны закрытостью сервиса: узнать, как он работает, можно только после покупки подписки, а поддержка недостаточно активна.

Функционал . Это, по сути, обычный скрипт, который выполняет заданные условия. Имеется ограниченное количество поддерживаемых бирж, и маркетплейс с готовыми ботами вызывает сомнения в надежности.

Надежность . Сервис запрашивает подключение по API, что повышает риски. Пользователи сообщают о потерях средств, что также влияет на общую оценку надежности.

Цены . Тарифы составляют 10/40/60 долларов. Хотя это конкурентные цены, Trality не предлагает такого же уровня функционала, как его соперники.

Простота использования . Бот считается сложным в использовании, особенно для новичков. Инструкции по настройке не всегда бывают достаточно понятными.

Trality уступает конкурентам в функционале и надежности.

6. P2P Army

P2P Army — это платформа, ориентированная на P2P-арбитраж, которая предлагает пользователям инструменты для нахождения выгодных цен на криптовалюту. Сервис предлагает возможность сравнивать цены на нескольких биржах, что делает его полезным для трейдеров, стремящихся извлечь выгоду из различий в ценах. Однако пользователи сообщают о недостатках, таких как трудности в нахождении ликвидных связок и не всегда точные данные о ценах, что может затруднить торговлю.

Несмотря на ограничения, P2P Army может быть интересным выбором для трейдеров, которые хотят использовать P2P-арбитраж. Платформа также не требует подключения по API, что снижает риски для пользователей. Однако, учитывая недостатки в функционале и возможность потери ликвидности, важно внимательно изучить возможности сервиса, прежде чем принимать решение о его использовании.

Репутация . У сервиса хорошая, но не идеальная репутация. Некоторые пользователи жалуются на трудности в нахождении ликвидных связок, что влияет на окупаемость подписки.

Функционал . Этот бот поддерживает всего 4 биржи, что ограничивает возможность нахождения прибыльных спредов. P2P криптоарбитраж, на котором он сосредоточен, также имеет свои ограничения.

Надежность . Плюсом является отсутствие необходимости в подключении по API, что снижает риски потери средств.

Цены . Стандартный тариф стоит $207 за 3 месяца. Несмотря на ограничения, цена вполне приемлема для арбитражных инструментов.

Простота использования . Интерфейс интуитивно понятный, и пользователи быстро осваиваются с основными функциями.

P2P Army представляет собой хороший продукт, однако ограниченное количество поддерживаемых бирж и узкая направленность могут снижать его эффективность.

7. Coinigy

Coinigy — это многофункциональное приложение для торговли, которое поддерживает более 46 криптовалютных бирж. Платформа предлагает пользователям возможность управлять своими активами и проводить арбитражные операции с различными цифровыми валютами. Coinigy сочетает в себе функции анализа рынка и управления торговыми позициями, что делает его подходящим инструментом для трейдеров. Однако у некоторых пользователей есть претензии к поддержке и безопасности платформы.

Несмотря на свои сильные стороны, Coinigy также сталкивается с критикой из-за сложности интерфейса и недостатка информации для новых пользователей. Хотя он предлагает множество функций, связанных с арбитражем, недостаток поддержки и высокий уровень конкуренции могут снизить эффективность использования платформы. Таким образом, перед тем как выбрать Coinigy, стоит учесть свои потребности и уровень подготовки.

Репутация . В сети встречаются как положительные, так и отрицательные отзывы. Некоторые пользователи указывают на недостатки в поддержке и безопасности.

Функционал . Coinigy поддерживает 46 различных бирж и предоставляет сканер для поиска арбитражных возможностей. Однако все действия происходят внутри платформы, что может затруднить анализ.

Надежность . Подключение через API может представлять определенные риски, хотя реальных случаев мошенничества не зафиксировано.

Цены . Цены на подписку относительно высокие, однако стоимость оправдана широким функционалом и возможностями управления.

Простота использования . Интерфейс достаточно сложен для новичков, но опытные трейдеры смогут быстро освоиться с функционалом.

Coinigy — это полезный инструмент для опытных трейдеров, но для новичков может оказаться непростым в освоении.

8. CryptoHopper

CryptoHopper — это платформа, предлагающая торговые боты для автоматизации торговли на криптовалютных биржах. С момента своего запуска этот сервис завоевал популярность благодаря многофункциональности и возможностям для пользователей. CryptoHopper позволяет трейдерам настраивать свои боты и использовать стратегии, основанные на индикаторах и техническом анализе. Несмотря на многообещающий функционал, некоторые пользователи выражают недовольство из-за проблем с поддержкой и непостоянной работой платформы.

Хотя CryptoHopper предлагает богатый функционал, его возможности для арбитражной торговли могут оказаться ограниченными. Пользователи сообщают о недостаточном количестве межбиржевых возможностей и сбоях, которые могут повлиять на результаты торговли. Поэтому важно рассмотреть все плюсы и минусы перед тем, как принимать решение о использовании этого сервиса для арбитража.

Репутация . У CryptoHopper спорная репутация. Существуют мнения недовольных пользователей, которые отмечают плохую поддержку и частые сбои в работе сервиса.

Функционал . Функционал аналогичен другим сервисам из рейтинга, но отсутствует скринер для отслеживания межбиржевых возможностей и поддержки DEX. Это ограничивает возможности арбитража.

Надежность . Данный бот работает по API, что может создать риски для пользователей. Некоторые пользователи сообщали о потере средств при подключении, однако это может быть следствием конкуренции.

Цены . Минимальная стоимость тарифа составляет $16.58, однако этот тариф имеет ограниченные функции. Купить полный доступ можно за $83.25, что делает его менее привлекательным для арбитража по сравнению с другими сканерами.

Простота использования . Сервис может быть сложен для новичков. Несмотря на наличие гайдов, освоиться с ними может быть непросто.

CryptoHopper представляет собой средний продукт с несколькими минусами, такими как отсутствие поддержки DEX и сложность для начинающих пользователей.

9. Altrady

Altrady позиционируется как универсальный инструмент для трейдеров, предлагающий широкий спектр функций для анализа и автоматизации торговых стратегий. Платформа поддерживает множество типов ордеров, что привлекает трейдеров с различным уровнем опыта. Однако при более детальном анализе можно заметить, что Altrady не всегда является лучшим выбором для арбитражной торговли.

Несмотря на свои функции, платформа часто оказывается слишком сложной для новых пользователей, а её высокая цена может не соответствовать качеству предлагаемых услуг. Важно понимать, что Altrady ориентирован на более опытных трейдеров и требует значительного времени на освоение.

Репутация . У платформы положительные отзывы среди опытных пользователей, но многие новички жалуются на сложности в освоении и избыточную сложность интерфейса.

Функционал . Altrady предлагает обширные возможности для анализа и автоматизации торговли, включая поддержку ордеров разных типов, но для арбитража она может быть излишне сложной.

Надежность . Altrady предоставляет надежные данные, но автоматизированные системы иногда работают медленнее, чем нужно для арбитража, что может приводить к упущенным возможностям.

Цены . Платформа предлагает несколько платных тарифов, начиная с $14.95 в месяц, но доступ ко всем функциям требует более дорогих подписок.

Простота использования . Altrady имеет сложный интерфейс, который требует значительного времени на освоение, особенно для тех, кто не является опытным трейдером.

Altrady — это мощная платформа, но её сложность и высокая цена могут не оправдать ожиданий арбитражных трейдеров, особенно новичков.

10. P2P Surfer

P2P Surfer — это инструмент, специально разработанный для поиска арбитражных возможностей на P2P-площадках. Он поддерживает крупные биржи и фиатные валюты, предлагая множество фильтров для настройки поиска сделок. Однако, несмотря на некоторые полезные функции, P2P Surfer не является идеальным выбором для арбитражной торговли.

Многие пользователи жалуются на слишком высокую цену для такого сервиса, который не всегда обеспечивает актуальные данные в реальном времени. Это может стать серьёзным препятствием для тех, кто ищет максимально быстрые и точные арбитражные возможности.

Репутация . Платформа имеет положительные отзывы, однако некоторые пользователи считают, что качество предоставляемых данных не соответствует цене.

Функционал . Сервис предлагает множество фильтров и инструментов для настройки арбитражных сделок, но есть жалобы на устаревшие или медленно обновляющиеся данные.

Надежность . Вопросы к актуальности данных делают платформу менее надёжной для трейдеров, которые полагаются на скорость и точность.

Цены . Стоимость подписки начинается от $50 в месяц.

Простота использования. Интерфейс достаточно сложен для новичков, хотя профессионалы могут найти его полезным.

Высокая цена и проблемы с актуальностью данных делают P2P Surfer не самым лучшим выбором для арбитражной торговли, особенно для новичков.

11. P2P Machine

P2P Machine предлагает инструменты для поиска арбитражных возможностей на P2P-рынках, поддерживая несколько бирж и платёжных систем. Платформа обещает пользователям доступ к актуальной информации о сделках, но на практике это не всегда так. Проблемы с обновлением данных и ограниченный функционал делают этот инструмент менее привлекательным.

Стоимость использования платформы ниже, чем у конкурентов, но это не компенсирует недостатки в функционале и проблемах с надёжностью данных. Платформа может подойти для начинающих трейдеров, но не является лучшим решением для профессионалов.

Репутация . P2P Machine имеет смешанные отзывы. Некоторые пользователи жалуются на недостаточную поддержку и медленное обновление данных.

Функционал . Платформа предлагает базовые функции для арбитража, но они не отличаются особой глубиной анализа.

Надежность . Есть сомнения в точности и актуальности предоставляемых данных, что особенно важно для арбитражных сделок.

Цены . P2P Machine имеет низкую стоимость подписки, начиная от $15 в месяц, но это отражает ограниченный функционал.

Простота использования . Интерфейс прост, но из-за отсутствия более продвинутых функций он может разочаровать более опытных пользователей.

Несмотря на низкую цену, P2P Machine уступает конкурентам по функционалу и надежности данных, что делает его менее привлекательным для серьёзных арбитражных трейдеров.

12. KoinKnight

KoinKnight — это сканер, предлагающий несколько типов арбитража, включая прямой, треугольный и циклический. Платформа привлекает трейдеров разнообразием опций, но её интерфейс и точность данных оставляют желать лучшего. Пользователи часто сталкиваются с задержками в обновлении данных, что критично для арбитражной торговли.

KoinKnight позиционирует себя как сервис для профессионалов, но из-за устаревшего интерфейса и сложностей в использовании он не соответствует ожиданиям.

Репутация . Платформа получает смешанные отзывы: её хвалят за разнообразие опций, но критикуют за устаревший интерфейс и низкую актуальность данных.

Функционал . KoinKnight предлагает различные типы арбитража, но для арбитражных сделок скорости обработки данных часто не хватает.

Надежность . Данные часто обновляются с задержками, что делает KoinKnight ненадежным инструментом для оперативной торговли.

Цены . Тарифы варьируются от $14.99 за 10 дней до $159.99 за 90 дней, что является средней ценой для такого рода сервисов.

Простота использования. Интерфейс устарел и требует времени на освоение, что снижает общую удобность использования.

Несмотря на разнообразие типов арбитража, KoinKnight страдает от медленного обновления данных и неудобного интерфейса, что делает его не лучшим выбором для арбитражной торговли.

13. Xypher

Xypher предоставляет пользователям настраиваемые фильтры и поддерживает несколько бирж, предлагая бесплатную версию с ограниченными функциями. Однако для серьёзных трейдеров, занимающихся арбитражем, эта платформа может показаться недостаточно глубокой.

Хотя платформа интуитивно понятна, её бесплатная версия слишком ограничена, а платные функции не всегда оправдывают свою стоимость. Это делает Xypher скорее инструментом для новичков, чем для профессионалов.

Репутация . Xypher получает положительные отзывы от пользователей, однако для арбитражных сделок его функционал недостаточен.

Функционал . Платформа предлагает базовые инструменты для анализа, но для серьёзной арбитражной торговли они могут показаться недостаточными.

Надежность . Данные относительно надёжны, но бесплатная версия не предоставляет доступа к важным функциям для точного анализа.

Цены . Бесплатная версия ограничена, а PRO-подписка стоит $15, что может показаться низким, но не всегда оправданным для более опытных трейдеров.

Простота использования. Интерфейс интуитивен, но за счёт ограниченного функционала может разочаровать продвинутых пользователей.

Xypher может подойти новичкам, но его функционал не оправдывает ожидания тех, кто ищет более точные и надёжные инструменты для арбитража.

14. Bitsgap

Сервис Bitsgap представляет собой автоматизированную платформу для торговли, которая популярна среди криптоинвесторов и трейдеров. Он предлагает несколько функций, включая создание торговых ботов и автоматизированный арбитраж. В Bitsgap можно подключить любой аккаунт на различных криптобиржах через API, что облегчает процесс торговли и мониторинга. Несмотря на множество положительных отзывов, также имеются упоминания о возможных недостатках, связанных с безопасностью и управлением рисками.

С момента своего запуска Bitsgap привлек большое количество пользователей благодаря своему интуитивно понятному интерфейсу и доступным тарифным планам. Однако арбитражный бот, предлагаемый платформой, не отличается многообразием возможностей по сравнению с конкурентами. Возможности межбиржевой торговли ограничены, и отсутствие скринера для отслеживания цен на различных платформах может значительно снизить эффективность арбитража. Очень важно внимательно изучить функционал и принять во внимание возможные риски перед использованием сервиса, чтобы получить полную информацию. Возможно лучше заняться стейкингом криптовалют?

Репутация . В интернете можно найти несколько негативных отзывов, связанные с исчезновением средств пользователей. Причины остаются неясными: это может быть результатом взломов аккаунтов или действий самой команды. Тем не менее, Bitsgap успешно функционирует уже длительное время, что позволяет считать его надёжным инструментом для торговли.

Функционал . Функционал для арбитража схож с 3Commas, однако отсутствует скринер для отслеживания межбиржевых возможностей и поддержки DEX. Ограничения в функционале снижают общую оценку арбитражных возможностей продукта.

Надежность . Пользователи должны быть готовы к рискам, связанным с подключением по API. Возможность потери средств из-за ошибок или взломов вызывает опасения, и важно учитывать, готовы ли вы рискнуть своим капиталом.

Цены . Цены на услуги данного сервиса привлекательны, особенно для тех, кто хочет тестировать стратегии. Однако с точки зрения арбитража функционал уступает конкурентам, несмотря на доступность от 30 долларов.

Простота использования. Настройка бота средней сложности, и хотя разобраться можно, потребуется больше времени по сравнению с другими сканерами.

Bitsgap является неплохим ботом для автоматической торговли, но для арбитража функционал оставляет желать лучшего.

15. ArgoP2P

ArgoP2P — это специализированный инструмент для поиска P2P-арбитражных возможностей на основных криптовалютных биржах, таких как Binance, Huobi, OKX, Bybit и другие. Платформа поддерживает более 100 платежных систем и несколько фиатных валют, что делает её привлекательной для трейдеров, работающих с различными платежными методами.

Одним из ключевых аспектов ArgoP2P является поддержка P2P-арбитража между биржами и возможность настройки фильтров по параметрам сделок. Тем не менее, пользователи часто сталкиваются с ограниченной глубиной данных и необходимостью частого ручного обновления информации, что может затруднить процесс арбитража.

Репутация . ArgoP2P имеет в основном положительные отзывы благодаря своей поддержке множества валют и платёжных систем, но его функционал воспринимается как ограниченный по сравнению с более мощными платформами.

Функционал . Платформа предлагает базовые возможности для поиска и анализа P2P-связок, но не предоставляет продвинутых инструментов для глубокой аналитики.

Надежность . Данные, предоставляемые платформой, могут быть устаревшими, особенно в периоды высокой волатильности, что создаёт риски при арбитражных сделках.

Цены . Тарифы начинаются с $89 за месяц, что может быть дорогим для трейдеров, работающих с небольшими объёмами, особенно с учётом ограниченного функционала.

Простота использования. Интерфейс платформы прост и интуитивен, что упрощает использование для новичков, но опытные пользователи могут чувствовать нехватку настроек и глубины анализа.

ArgoP2P является подходящим инструментом для тех, кто ищет P2P-арбитражные сделки, но ограниченный функционал и отсутствие оперативных данных могут стать препятствием для более опытных трейдеров, которым нужны точные и своевременные данные.

Как выбрать сканер для арбитража криптовалют?

Основные трудности, с которыми сталкиваются трейдеры, связаны с недостаточно быстрым обновлением котировок. Если приложение или веб-сервис предоставляет устаревшие данные, это может привести к потере денег, так как сделка будет открыта по невыгодному курсу. Кроме того, многие трейдеры сталкиваются с проблемой завышенного процента прибыли, заявленного разработчиками. Это часто происходит, когда алгоритмы не учитывают комиссии внутренних криптобирж и расходы на обработку транзакций.

При выборе сканера для арбитража следует учитывать несколько ключевых факторов:

Надежность и репутация сервиса . В современном мире часто встречаются мошеннические схемы, обещающие быстрый заработок. Поэтому перед покупкой бота или подпиской на сервис, стоит удостовериться в его легитимности и оценить отзывы пользователей.

Тип арбитража . Многие сканеры созданы для кроссбиржевых сделок, которые проще обнаружить. Однако такие сделки более подвержены изменениям котировок во время обработки. Более надежным вариантом может стать арбитраж с использованием биржевых треугольников, особенно если на платформе установлены низкие комиссии.

Цена подписки . На рынке существует множество бесплатных инструментов, но стоит помнить, что их функционал зачастую ограничен, и стабильность работы таких приложений не гарантирована.

Открытый исходный код . Использование приложений с открытым исходным кодом, загруженных из крупных репозиториев, помогает избежать риска заражения вредоносными программами.

Русскоязычные интерфейсы и поддержка арбитража. . Для новичков, не обладающих глубокими знаниями, важно, чтобы сервис имел русскоязычный интерфейс и поддержку. Это значительно упростит процесс освоения инструментов

Подводим итоги

Арбитраж криптовалют — это способ получения прибыли, заключающийся в выявлении несоответствий между обменными курсами на различных биржах или в котировках нескольких торговых пар. Хотя такие возможности можно находить вручную, использование специализированных приложений и сканеров значительно упрощает этот процесс.

Тем не менее, следует помнить, что арбитраж — не самый простой и безопасный способ заработка. Приобретая криптовалюту, трейдер рискует потерять средства из-за резких колебаний котировок.

Чтобы минимизировать риски, важно тщательно выбирать надежные сервисы. Рекомендуется также следовать следующим рекомендациям: